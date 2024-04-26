Собянин: Искусственный интеллект станет базовой медицинской технологией в Москве

В планы на будущее включают превращение искусственного интеллекта в ключевую медицинскую технологию В Москве планируется превратить искусственный интеллект в основную медицинскую технологию в ближайшие годы.
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