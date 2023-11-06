«Турнир «Beske Bes powered by 1xBet» жертвует 5 000 000 тенге семьям шахтеров в Караганде»

29 октября в Астане, во Дворце Единоборств «Жекпе Жек» должен был пройти самый крупный киберспортивный турнир «Beske Bes powered by 1xBet» по дисциплинам Dota 2 и CS 2 с крупнейшим призовым фондом в истории казахстанского киберспорта.
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