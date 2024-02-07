Смоленская прокуратура взяла на контроль помощь смолянке-инвалиду, которая не может выйти из своей квартире

Девушка девять месяцев не выходит из дома Екатерина Белова - смолянка, проживающая в Гагарине, страдает ДЦП в тяжелой форме, который сопровождается спастическим тетрапорезом и запоздалым психическим развитием.
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