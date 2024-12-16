Небензя: Украина демонстрирует нежелание двигаться к мирному урегулированию

Ранее Киев отказался от рождественского перемирия Постпред России при ООН Василий Небензя сообщил, что нежелание Киева двигаться к миру проявилось в отказе от предложения Венгрии по установлению рождественского прекращения огня и обмену пленными.
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