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«Я сказал Лапорте, что Ямаль – потенциальный обладатель «Золотого мяча», и я по-прежнему так думаю. Он избранный». Экс-директор «Барсы» Планес о Ламине

«Я сказал Лапорте, что Ямаль – потенциальный обладатель «Золотого мяча», и я по-прежнему так думаю. Он избранный». Экс-директор «Барсы» Планес о Ламине

– Есть такой феномен, как Ламин Ямаль, которого вы хорошо знаете по работе в «Барселоне». – Мне нравилось знакомиться с игроками молодежных команд во всех клубах, в том числе и в «Барселоне».

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