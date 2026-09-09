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SUSANIN

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Более 650 человек заразились мышиной лихорадкой в Удмуртии с начала года

Более 650 человек заразились мышиной лихорадкой в Удмуртии с начала года

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с января по август 2026 года было зарегистрировано 656 случаев заражения геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС).

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