В Смоленске проходит подготовка школ к новому учебному году

Оценку готовности учреждений средней образования в Смоленске даст профильная комиссия Глава города Александр Новиков представил промежуточный отчёт о ходе подготовки муниципальных школ Смоленска к предстоящему учебному году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии