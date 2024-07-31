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Смоленск 2.0

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В Смоленске проходит подготовка школ к новому учебному году

В Смоленске проходит подготовка школ к новому учебному году

Оценку готовности учреждений средней образования в Смоленске даст профильная комиссия Глава города Александр Новиков представил промежуточный отчёт о ходе подготовки муниципальных школ Смоленска к предстоящему учебному году.

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