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Ричардс о Кейне: «Долгосрочный контракт с «Тоттенхэмом» – ошибка. В «Ливерпуле», «Ман Сити», «ПСЖ» или «Баварии» он мог бы выигрывать трофеи»

Майка Ричардс высказался о форварде сборной Англии Харри Кейне. «Что еще сказать о «Капитане Фантастика»? Он просто обалденный.

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