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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Альба» договорилась об однолетнем продлении контракта с Мэттом Томасом

Американский защитник (30 лет, 193 см) провел один сезон в немецком клубе после перехода из «Панатинаикоса».

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