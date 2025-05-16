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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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"Уберут только опасных". Автоэксперт оценил предложение лишать прав за разные заболевания

"Уберут только опасных". Автоэксперт оценил предложение лишать прав за разные заболевания

Лидер "Синих ведерок" заявил amic.ru, что законодательные новшества не приведут к массовому аннулированию водительских документов Массовым лишением водительских прав готовящиеся изменения в закон "О безопасности дорожного движения", обязывающие медучреждения передавать данные медосмотров МВД, не грозят, зато многие водители будут более внимательно следить за своим здоровьем, заявил в беседе с amic.

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