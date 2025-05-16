"Уберут только опасных". Автоэксперт оценил предложение лишать прав за разные заболевания

Лидер "Синих ведерок" заявил amic.ru, что законодательные новшества не приведут к массовому аннулированию водительских документов Массовым лишением водительских прав готовящиеся изменения в закон "О безопасности дорожного движения", обязывающие медучреждения передавать данные медосмотров МВД, не грозят, зато многие водители будут более внимательно следить за своим здоровьем, заявил в беседе с amic.