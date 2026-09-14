С низкого старта. Маневры Краснознаменного Балтийского флота в 1935 г.

Поговорим теперь об учениях Балтийского флота в период 1935-1941 гг., начав, разумеется, с 1935 г. Конечно же, в течение календарного года флот проводил множество учений, и у меня нет возможности описать каждое из них, но рассмотрим наиболее крупные.
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