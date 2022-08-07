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Цорн заявил, что «Локо» не собирается увольнять Циннбауэра. У команды 2 очка за 4 тура

«Локомотив» не собирается менять главного тренера после неудачного старта сезона. Об этом сообщил спортивный директор московского клуба Томас Цорн.

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