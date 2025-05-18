«Ты его дочь, ты и ухаживай!» – заявила мачеха, на которую отец переписал все свое имущество

Владимир Алтайцев

А вы бы как поступили на месте Юлианы? Забрали бы отца и стали бы платить за уход, отрывая от семьи?" Нет, ни за что, отец и не любил вообще-т о дочь, раз всё своей жене отдал, а той он теперь не нужен , раз больной. Так почему Ульяна должна от себя отрывать деньги , причём , очень немалые. Платная богадельгя стоит от 32 до 48 тысяч в Томске. В других городах цены не знаю. Пусть там у отц\а пенсия есть какая-то.Но и тогда каждый месяц должна не меньще 20 тысяч, а то и 30 тысяч. отдавать на содержание по сути чужого ей человека. человека.