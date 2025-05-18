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«Ты его дочь, ты и ухаживай!» – заявила мачеха, на которую отец переписал все свое имущество

«Ты его дочь, ты и ухаживай!» – заявила мачеха, на которую отец переписал все свое имущество

— Валентина звонила? – спросил у Юлианы муж. – Ну что там? Новости есть? Как отец? Она зашла в комнату с телефоном в руках — да, только что говорила с мачехой Валентиной.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
А вы бы как поступили на месте Юлианы? Забрали бы отца и стали бы платить за уход, отрывая от семьи?&quot;  Нет, ни за что, отец  и не  любил  вообще-т о  дочь, раз всё  своей  жене отдал, а  той  он теперь  не  нужен , раз больной. Так  почему  Ульяна  должна  от себя  отрывать  деньги  , причём  , очень немалые. Платная  богадельгя  стоит от  32  до  48  тысяч в Томске. В  других  городах цены  не  знаю. Пусть там у отц\а  пенсия  есть какая-то.Но и тогда  каждый  месяц  должна  не меньще  20 тысяч, а  то и 30  тысяч.  отдавать на содержание  по  сути чужого ей человека. человека.
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2 час.
grunbik06mailru
Через суд попытаться потребовать возмещения по уходу, сложно ,но можно, учитывая что всё переписано на мачеху. К тому же прописка отца точно есть в квартире. Суд учитывает такие аргументы.
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1 час.
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