— Валентина звонила? – спросил у Юлианы муж. – Ну что там? Новости есть? Как отец? Она зашла в комнату с телефоном в руках — да, только что говорила с мачехой Валентиной.
«Ты его дочь, ты и ухаживай!» – заявила мачеха, на которую отец переписал все свое имущество
Комментарии
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Владимир Алтайцев
А вы бы как поступили на месте Юлианы? Забрали бы отца и стали бы платить за уход, отрывая от семьи?" Нет, ни за что, отец и не любил вообще-т о дочь, раз всё своей жене отдал, а той он теперь не нужен , раз больной. Так почему Ульяна должна от себя отрывать деньги , причём , очень немалые. Платная богадельгя стоит от 32 до 48 тысяч в Томске. В других городах цены не знаю. Пусть там у отц\а пенсия есть какая-то.Но и тогда каждый месяц должна не меньще 20 тысяч, а то и 30 тысяч. отдавать на содержание по сути чужого ей человека. человека.
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2 час.
grunbik06mailru
Через суд попытаться потребовать возмещения по уходу, сложно ,но можно, учитывая что всё переписано на мачеху. К тому же прописка отца точно есть в квартире. Суд учитывает такие аргументы.
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1 час.
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