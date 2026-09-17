Егор Сорин: «Нейтральный статус Непряевой и Коростелева никуда не делся. Они поедут на Кубок мира с первого этапа»

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Российские лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев в будущем сезоне примут участие в Кубке мира в нейтральном статусе.

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