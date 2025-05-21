«Думаю, я сделал достаточно», — Илон Маск уходит из политики и не видит причин больше тратить на неё деньги

Илон Маск заявил, что он «сделал достаточно» в политике. Выступая во вторник на Катарском экономическом форуме, генеральный директор Tesla заявил, что в будущем он собирается тратить гораздо меньше на политику.
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