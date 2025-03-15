Российский ответ: несколько областей Украины подверглись атакам со стороны ВС РФ

Украинские СМИ сообщили о вечерних и ночных взрывах в нескольких областях страны. Как утверждается в публикациях, российские дроны и авиация ударили по Сумам, Кривому рогу, Херсону, Одесской и Харьковской областям.
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