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«У нас что, корабли утонут?»: депутат Госдумы Соболев призвал не придумывать «страшилки» из-за непогоды в Крыму

«У нас что, корабли утонут?»: депутат Госдумы Соболев призвал не придумывать «страшилки» из-за непогоды в Крыму

На полуострове 27 ноября власти объявили выходным днем, медицинские и оперативные службы продолжат работуРежим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в нескольких муниципальных образованиях Крыма из-за штормового ветра, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

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