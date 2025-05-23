Ушла эпоха: после продаж на $203 млн Ethereum-игра Ember Sword закрывается

Четыре года назад на хайпе метавселенной Ember Sword собрала впечатляющие $203 млн за NFT-участки, но сегодня разработчик Bright Star Studios объявил о полном закрытии проекта из-за недостатка финансирования.
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