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А как же родина, патриотизм? Сын экс-президента Дмитрия Медведева признался в любви к Америке

А как же родина, патриотизм? Сын экс-президента Дмитрия Медведева признался в любви к Америке

Дмитрий Медведев. Фото ТАСС Лидия ГубинаДети известных политиков редко становятся любимчиками публики – обычно наследники богатых и влиятельных живут закрытой жизнью в лучших условиях, чем может себе представить любой гражданин страны.

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александр
Родственник за границей? В отставку!

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