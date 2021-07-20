А как же родина, патриотизм? Сын экс-президента Дмитрия Медведева признался в любви к Америке

Дмитрий Медведев. Фото ТАСС Лидия ГубинаДети известных политиков редко становятся любимчиками публики – обычно наследники богатых и влиятельных живут закрытой жизнью в лучших условиях, чем может себе представить любой гражданин страны.
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