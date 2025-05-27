Карасин: Зеленский будет колесить по Европе в поисках дополнительных денег

Среди нового руководства Германии наблюдается рассогласованность даже по важным военно-политическим вопросам, а обмен эмоционально-воинственными заявлениями - лишнее доказательство того, что люди «хотят волну погнать».
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