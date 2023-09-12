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Медведев о том, сыграет ли СКА на новой арене в этом сезоне: «Если она будет готова, то клуб будет проводить на ней матчи»

Новая ледовая арена в Санкт-Петербурге должна была быть построена к ЧМ-2023. Ее вместимость – 20 тысяч зрителей.

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