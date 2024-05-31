Энергетики отключили от интернета челябинскую деревню

В деревне Малково в Чебаркульском районе Челябинской области энергетики «Россети Урал» обрезали провода единственного в населенном пункте интернет-провайдера «Интерсвязь», который не платит за аренду электроопор.
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