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Предвыборный цинизм: Сванидзе назвал заявление Лаврова о Сталине, попыткой обойти коммунистов

Предвыборный цинизм: Сванидзе назвал заявление Лаврова о Сталине, попыткой обойти коммунистов

Историк Николай Сванидзе предположил, что министр иностранных дел защищает Сталина, чтобы «обойти коммунистов».

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Ирина52
Насчет цинизма Сванидзе любому фору даст - и не проиграет... Либералы с 1991 года на всем постсоветском пространстве уничтожили на разы больше людей, чем Гитлер и сталинские репрессии в СССР вместе взятые...
Сергей Лобченко
Вот такие засланные историки переписали и переписывают историю России и СССР. Свинидзе ты дерьмовый историк. Убирать таких как ты нужно из архивов. Всю историю измараете.
Vladimir Lioubimcev
Когда уже уберут из центрального телевидения этого Сванидзе?!! Его ложь и злоба в адрес СССР, а значит направленная и против России. УЖЕ ВСЕМ ОСТОЧЕРТЕЛА!!.... УБЕРИТЕ ЕГО с телеэкранов!!!
Евгений
Такие историки в ответе за то, что благодаря им сносят памятники Советским солдатам в Европе! Им не место в нашей стране!
имел в виду
эта старая обезьяна за бананы работает на пиндостан.
Vladimir Lioubimcev
Род, который сейчас называет себя "Сванидзе", НИКАК не может простить Сталину, что подложили свою женскую особь, по которой считается национальность С ЦЕЛЬЮ РАЗБОГАТЕТЬ, породнившись со Сталиным, НЕ ДОСТИГЛИ ЦЕЛИ. Не разбогатели! Вот и злобствуют, что зря письку только подставили... А НИ ХРЕНА НЕ НАХАПАЛИ!!
Lehanaizhe
Как насчет статьи за очернение истории нашей страны? Вот этими грязными, отнюдь не грузинскими, не смотря на фамилию лапками её трогать не надо, не дорос
Konstantin Петров
Еще недавно тот же Лавров, на пару в ВВП дружно громили и обличали Сталина, Ленина и все Советское с их калошами. А сейчас им скрепы нужна и правоприемственность. Это политика, куда дует ветер, туда и флюгер
Vladimir Lioubimcev
Это временный "флюгер", пока до выборов... Почуяли, что перегнули палку со сталиным, Лениным и калошами... Они нас что, совсем за беспамятных дураков принимают?!!... Если так, то зря... Память у нас долгая.
v2794 Валерий
Да,...Сванидзе - это идеальный образчик неудачника и "профессионального" импотента.
sasha50let
Противно видеть Сванидзе на телевидении, его вонючая, гнусная либеральная пропаганда вызывает презрение к нему.
Николай Егоров
Мало Сванидзэ по МОРДЕ Шевченко ДАЛ !
1941-1945
Сванидзе повторяет то что лилось из уст дерьмо-кратов все 30 лет Опомнились что надо чтить историю какая бы она не была горькая Но она наша история А не оправдываться перед всеми врагами СССР и гитлеровскими сателлитами и отщепенцев получающих шНобеливскую подачку очерняющих свою РОДИНУ страну
Борис Осипов
Борис Осипов
геннадий татарский
Идиотизм Сванидзе переходит все границы.
1941-1945

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