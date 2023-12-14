Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Бывший глава BP лишился выплат в размере $40,6 млн за ложь совету директоров

Бывший главный исполнительный директор BP Plc Бернард Луни лишится зарплаты в размере 32,4 миллиона фунтов стерлингов (40,6 миллиона долларов) после ухода в отставку в сентябре из-за того, что он солгал совету директоров, пишет Bloomberg.

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