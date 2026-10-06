Standard Chartered Says Hormuz Oil Flows Are Far From Normal

Oil flows through the Middle East have staged an impressive rebound, with export volumes recovering to near pre-war levels even as traffic through the Strait of Hormuz remains well below normal.
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