Ученые создали страницу с сурками на OnlyFans

Александр Демьянчук/ТАСС Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, которые более 60 лет изучали желтобрюхих сурков в Скалистых горах, запустили на платформе OnlyFans проект под названием OnlyMarms.
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