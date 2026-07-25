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Ученые создали страницу с сурками на OnlyFans

Ученые создали страницу с сурками на OnlyFans

Александр Демьянчук/ТАСС Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, которые более 60 лет изучали желтобрюхих сурков в Скалистых горах, запустили на платформе OnlyFans проект под названием OnlyMarms.

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