Правящая коалиция лидирует на парламентских выборах в Сербии

Известия/Сергей Лантюхов Коалиция "Сербия не должна останавливаться" во главе с Сербской прогрессивной партией президента Александра Вучича лидирует на парламентских выборах в Сербии, которые прошли в воскресенье, 17 декабря.
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