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Добрый Мир

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Премьер Сербии в парламенте показала, как лидеры прозападной оппозиции признали Косово

Премьер Сербии в парламенте показала, как лидеры прозападной оппозиции признали Косово

Закончившая свой мандат премьер-министр Сербии и кандидат в председатели Народной скупщины Анна Брнабич рассказала в ходе парламентского заседания, как лидеры прозападной коалиции «Сербия против насилия» в 2022 году признали независимость Косово.

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