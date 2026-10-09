Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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«Тени статистики: как этнические банды становятся “невидимыми” и почему преступность мигрантов растворяется в цифрах»

«Тени статистики: как этнические банды становятся “невидимыми” и почему преступность мигрантов растворяется в цифрах»

   Громкие цифры от Следственного комитета звучат как тревожный сигнал: в 2026 году количество преступлений, совершённых этническими группировками, выросло на 13 %.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Александр Зиборов
Александр Зиборов

Давно пора ликвидировать все этнические диаспоры!!! А начать это следует с прекращения финансирования этих диаспор из российского бюджета. Затем обязательно провести правовую проверку всех этнических диаспор, их деятельности и их членов...

Профиль пользователя Валерий Кривошеев
Валерий Кривошеев

Замечаю. Замечаю, что дагестанец, уже не россиянин, якут и бурят, как бы уже не свой. 30 миллионов русских, проживающих за границами РФ, - вообще "выродки". Куда идём? Что дальше? Шестиконечную звезду на пиджаке? Нет азиатские семи и восьмиконечные. И так, все кто получил гражданство РФ, после 1991 года, отметку в паспорте. Вы "как бы россиянин, но не совсем". В паспорте будем писать ,"коренной, не коренной". Ещё бы генетическую карту в паспорт! Как достали нацики доморощенные!

Профиль пользователя Наталия
Наталия

Вывод только один, не нужно раздавать паспорта всем подряд. Российский паспорт нужно заслужить, легально прожив и работая в России, ни разу не нарушив ее законы, не менее 10 лет. И только после этого можно стать нашим гражданином со всеми правами. Не должно быть никаких этнических диаспор и анклавов.Каждое уважающее себя государство должно уметь защищать себя и своих коренных жителей.