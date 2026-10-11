Записки астраханского натуралиста. Насекомое, пошатнувшее веру Дарвина в Бога

Автор рубрики – Владимир ПаньковНе все знают, что основоположник теории эволюции Чарльз Дарвин всю свою жизнь было глубоко верующим человеком.
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