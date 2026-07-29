Reuters: Китай планирует передать Ирану крупную партию ПЗРК через Пакистан Китай собирается поставить Ирану большую партию переносных зени.
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Reuters: Китай планирует передать Ирану крупную партию ПЗРК через Пакистан Китай собирается поставить Ирану большую партию переносных зени.
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