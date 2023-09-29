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Калужские хоккеисты вырвали победу в Ярославле

Калужские хоккеисты вырвали победу в Ярославле

ХК "Калуга" одержала победу еще над одним из лидеров турнира юниоров первенства ЦФО. 28 сентября в Ярославле калужские хоккеисты встретились с одной из сильнейших команд группы "А" - местным "ГУОР по хоккею".

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