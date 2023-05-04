«Удинезе» – «Наполи». Неаполитанцы станут чемпионами, если не проиграют. Трансляция начнется в 21:45

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 21:45 по московскому времени. Команде Лучано Спаллетти достаточно набрать одно очко, чтобы стать чемпионом Италии.
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