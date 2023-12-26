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Антидемократический сентимент

Антидемократический сентимент

Перед переходом от итогов года к прогнозам на следующий, насмотревшись на западных лидеров и их действия, решил сделать лирическое отступление относительно пользы и эффективности демократии.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
&quot;Вот поэтому я не демократ.&quot; НО ПОДДОМКРАТИЛ ТЫ ИХ НА ОБЩЕЕ ОБОЗРЕНИЕ!
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12 час.
Галина Смирнова
Самая честная книжка про западную демократию - &quot;Да, г-н министр!&quot;, Великобритания. Сатира. Пособие, как стать половой тряпкой, победив на выборах :-)
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5 час.

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