Перед переходом от итогов года к прогнозам на следующий, насмотревшись на западных лидеров и их действия, решил сделать лирическое отступление относительно пользы и эффективности демократии.
Антидемократический сентимент
Комментарии
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Владимир Соловьев
"Вот поэтому я не демократ." НО ПОДДОМКРАТИЛ ТЫ ИХ НА ОБЩЕЕ ОБОЗРЕНИЕ!
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12 час.
Галина Смирнова
Самая честная книжка про западную демократию - "Да, г-н министр!", Великобритания. Сатира. Пособие, как стать половой тряпкой, победив на выборах :-)
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5 час.
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