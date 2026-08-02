Путевые мемы: приколы про железную дорогу и поезда

Юмор прибывает на станцию без опозданий и задержек!На вас что-то внезапно нахлынуло? Не стоит пугаться, это вполне обычное явление (если, конечно, это не локомотив, состав или какая-нибудь дрезина): сегодня отмечается День железнодорожника!Праздник проходит строго по графику: каждый год в первое воскресенье августа, а в 2026-м эта дата выпадает на 2 августа.