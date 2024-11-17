Киевский режим попытался отомстить за утренние удары ударом по мирным гражданам, но потерпел неудачу

ЕК

Евгений Кузнецов

По головам Зеленского и К* надо бить в ответ на обстрелы России! Или наша разведка не в состоянии засечь перемещения Зе и Буданова ??? Сергей Евгеньевич, в чём у Вас проблема, не получается у Вас что то ???