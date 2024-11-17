Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 480 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Амара Карпова
    Почему это грязное животное🤮до сих пор жив?!🤬«Ракеты сами за с...
  • Сергей Карабухин
    ...Глупый, безмозглый наркоман, мозг отсутствует совсем...ZERO.........Из-за этого кровавого клоуна уже погибло около...Киевский режим по...
  • Сергей Карабухин
    ...Украина без света и без интернета – ледниковый период уже наступил...Киевский режим по...

Киевский режим попытался отомстить за утренние удары ударом по мирным гражданам, но потерпел неудачу

Киевский режим попытался отомстить за утренние удары ударом по мирным гражданам, но потерпел неудачу

Министерство обороны Российской Федерации сообщает о двух предотвращённых попытках вражеских ударов по Белгородской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЕК
Евгений Кузнецов
По головам Зеленского и К* надо бить в ответ на обстрелы России! Или наша разведка не в состоянии засечь перемещения Зе и Буданова ??? Сергей Евгеньевич, в чём у Вас проблема, не получается у Вас что то ???
Ответить
5 час.
Сергей Карабухин
...Украина без света и без интернета – ледниковый период уже наступил...
Ответить
5 час.
СК
Сергей Карабухин
...Глупый, безмозглый наркоман, мозг отсутствует совсем...ZERO.........Из-за этого кровавого клоуна уже погибло около 2 000 000 украинцев…...
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх