Почему россияне не любят рыбу?

Рассказывает генеральный директор «СберМаркетинг» Станислав Андреев«СберМаркетинг» на Восточном экономическом форуме представил результаты своего исследования под названием «Барьеры и драйверы потребления рыбы в России: маркетинг и развитие здорового питания населения».
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