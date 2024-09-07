Почему россияне не любят рыбу?

Рассказывает генеральный директор «СберМаркетинг» Станислав Андреев«СберМаркетинг» на Восточном экономическом форуме представил результаты своего исследования под названием «Барьеры и драйверы потребления рыбы в России: маркетинг и развитие здорового питания населения».