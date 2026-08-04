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Царьград

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Оперативный штаб сообщил о ранении пятерых сотрудников МЧС

Оперативный штаб сообщил о ранении пятерых сотрудников МЧС

В Белгородской области, в городе Шебекино, пятеро сотрудников МЧС пострадали от удара дрона ВСУ. Инцидент произошел во вторник, когда пожарные ликвидировали возгорание после первой атаки, но подверглись новому удару.

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