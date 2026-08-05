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Царьград

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ТАСС сообщил о новом блэкауте в Грузии, охватившем столицу

ТАСС сообщил о новом блэкауте в Грузии, охватившем столицу

В Грузии снова произошло масштабное отключение электроэнергии, затронувшее Тбилиси и другие регионы. Причины и масштаб сбоя пока неизвестны, власти обещают оперативно информировать о восстановительных работах.

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