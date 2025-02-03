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Трамп вытер ноги об Китай: Панама сдалась без боя

Трамп вытер ноги об Китай: Панама сдалась без боя

БлокнотРУ Чуть больше месяца прошло между первыми заявлениями еще не вступившего в должность Дональда Трампа о планах фактически выкинуть китайский бизнес из зоны Панамского канала и полным согласием Панамы с его требованиями.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Скорее всего....
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4 час.
ВН
Валерий Николаевич
Автор расцарапал болячку насчет переговоров. Я тоже не слушаю постоянные заклинания высшего лица о готовности к переговорам, причем в любое удобное противнику время, даже при том, что президент Зе давно уже не президент. Но при этом Сам все равно готов к переговорам. Не удивлюсь, если Зе потребует прибыть на переговоры в армейских свитерах, штанах карго и в кроссовках и российская сторона согласится. Неужели у кого-то в западных банках лежат денежки и ждут давно купленные дворцы и они потому волнуются? Или, не дай бог, в Армии все на пределе? В общем ясно, что это не наше баранье дело и мы там никаким боком
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4 час.
Семен Демин
РФ должна брать пример с Трампа. Китай и Россия должны об&#39;единиться по-настоящему. Иначе запад задавит их поодиночке.
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3 час.
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