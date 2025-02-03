Трамп вытер ноги об Китай: Панама сдалась без боя

ВН

Валерий Николаевич

Автор расцарапал болячку насчет переговоров. Я тоже не слушаю постоянные заклинания высшего лица о готовности к переговорам, причем в любое удобное противнику время, даже при том, что президент Зе давно уже не президент. Но при этом Сам все равно готов к переговорам. Не удивлюсь, если Зе потребует прибыть на переговоры в армейских свитерах, штанах карго и в кроссовках и российская сторона согласится. Неужели у кого-то в западных банках лежат денежки и ждут давно купленные дворцы и они потому волнуются? Или, не дай бог, в Армии все на пределе? В общем ясно, что это не наше баранье дело и мы там никаким боком