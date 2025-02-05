FT: в ЕС хотят ввести меры против IT-компаний США из-за Трампа

Global Look Press/Hu Yousong/XinHua Евросоюз планирует ввести ответные меры против крупнейших американских IT-компаний Кремниевой долины в случае введения президентом США Дональдом Трампом пошлин в отношении блока.
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