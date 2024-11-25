Директор «Динамо» о Комтуа: «Судьи считают его провокатором, кажется. Мы не любили, если против нас канадцы так играли. Противные, лезут под кожу, постоянные стычки»

В 23 матчах в Фонбет Чемпионате КХЛ 25-летний канадец набрал 15 (6+9) очков при 22 минутах штрафа. – Вам не показалось, что Макс настолько ярко ворвался в КХЛ, что его моментально взяли на заметку арбитры, начав немного воспитывать? – Думаю, за ним есть пристальное внимание.