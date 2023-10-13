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Что делать на Покров 14 октября 2023 года незамужним девушкам, чтобы выйти замуж

Что делать на Покров 14 октября 2023 года незамужним девушкам, чтобы выйти замуж

Что делать на Покров 14 октября 2023 года незамужним девушкам, чтобы выйти замуж Татьяна ОрлонскаяПокров Пресвятой Богородицы, популярный праздник в России, будет отмечаться в этом году в субботу, 14 октября 2023 года.

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