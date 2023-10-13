Что делать на Покров 14 октября 2023 года незамужним девушкам, чтобы выйти замуж Татьяна ОрлонскаяПокров Пресвятой Богородицы, популярный праздник в России, будет отмечаться в этом году в субботу, 14 октября 2023 года.