Карен Донфрід. Архівне фото. США з'ясовують позицію Туреччини за заявкою Швеції та Фінляндії на членство в НАТО Анкара завжди підтримувала розширення НАТО, але зараз її позиція може створити проблему для Стокгольму та Гельсінкі “Сполучені Штати працюють над проясненням позиції Туреччини щодо потенційного членства Швеції та Фінляндії в НАТО”, – пояснила в п'ятницю високопоставлений представник […] Сообщение США з'ясовують позицію Туреччини щодо заявки Швеції та Фінляндії на членство в НАТО появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.