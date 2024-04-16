Стало известно, почему на Ивлееву завели дело о дискредитации российской армии

Протокол о дискредитации ВС РФ в отношении блогера Анастасии Ивлеевой был составлен из-за ее записей от 24 февраля и 1 марта 2022 года в Instagram (запрещенная соцсеть, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).