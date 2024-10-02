БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Берлин был потерян для нас»

«Берлин был потерян для нас»

Парашютисты американской 101-й дивизии приземляются на поле в Голландии. 17 сентября 1944 г. Общая ситуация В конце августа 1944 года немецкая группа армий «Б», которую возглавил фельдмаршал Модель, отходит из Северной Франции к границам Германии на линию Зигфрида (Операция «Кобра»: поражение немецкой армии в Северной Франции).

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