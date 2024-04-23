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RT Russia

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Матвиенко: ракеты ATACMS будут сбиваться так же, как и все другие

Матвиенко: ракеты ATACMS будут сбиваться так же, как и все другие

Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко подчеркнула, что российские вооружённые силы будут сбивать ракеты ATACMS в зоне специальной военной операции так же, как и все другие поставленные Киеву.

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Комментарии
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АЛ
Александр Лепаев
да в теплом кресле что угодно можно рассказывать.те ракеты от куда привезли нужно туда и отправить только уже воздухом. это было бы уроком всему миру. а так переливать с пустого в порожнее нет никакого смысла. а ракеты будут уже угрожать и Крыму и другим городам России.а как они боялись и не присылали дальнобойных ракет. а сейчас поняли что Россия языком дает ответ им. и осмелели ведь знают что уже ответки не какой не будет.только языком. как говорил Верещагин за державу обидно.
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