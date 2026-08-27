ЦСКА разгромил "Спартак" в матче Кубка мэра Москвы

ЦСКА разгромил «Спартак» в матче хоккейного Кубка мэра Москвы.Встреча завершилась со счетом 4:0. В составе победителей точными бросками отметились Максим Мамин, Марат Хайруллин, Максим Соркин и Иван Дроздов.
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