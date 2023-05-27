Один человек погиб, еще один получил ранения в результате обстрела Волновахи со стороны ВСУ. Об этом сообщило представительство ДНР в СЦКК.
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