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«Давайте честно». Журова ответила на слова президента УЕФА о невозможности возвращения России до завершения СВО

«Давайте честно». Журова ответила на слова президента УЕФА о невозможности возвращения России до завершения СВО

Олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту Светлана Журова, которая в настоящее время является депутатом Госдумы, отреагировала на заявление президента УЕФА Александера Чеферина по поводу невозможности возвращения российского футбола на международные соревнования до завершения военного конфликта с Украиной.

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