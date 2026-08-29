«Давайте честно». Журова ответила на слова президента УЕФА о невозможности возвращения России до завершения СВО

Олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту Светлана Журова, которая в настоящее время является депутатом Госдумы, отреагировала на заявление президента УЕФА Александера Чеферина по поводу невозможности возвращения российского футбола на международные соревнования до завершения военного конфликта с Украиной.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Роднина — о проща...
- Роднина о памятни...
- Ненавидел СССР, с...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым